توقيع الكشف على 970 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في سوهاج -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى، أمين عام الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية بقرية بيت داود التابعة لمركز جرجا، برعاية الحاج علي عبدالعاطي ثابت، أمين مساعد العمل الجماهيري بالمحافظة، في إطار جهود الحزب لدعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشملت القافلة عدداً من التخصصات الطبية، حيث نجحت في توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني لعدد 970 مريضاً، منها 138 حالة باطنة، 193 حالة عيون، 163 حالة عظام، 110 حالات جلدية، 83 حالة أنف وأذن، و200 حالة أطفال، إضافة إلى عمل 83 نظارة طبية لضعاف النظر.

كما تم التنسيق لإجراء 14 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء في العيون، يأتي ذلك ضمن خطة الحزب لدعم غير القادرين وتوفير الرعاية الصحية للمستحقين.