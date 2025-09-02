محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي

سوهاج- عمار عبد الواحد:

بعث اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .

وقال المحافظ في برقيته: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار تحت قيادة سيادتكم، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".

كما بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء فيها : " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير واليمن والبركات، داعيا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

كما بعث اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، برقيات التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف .

وقال فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي تعم فيه قيم الرحمة والتسامح، أعاده الله علينا بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وندعو المولى عز وجل أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي بموفور الصحة والتوفيق، وأن يعيده على شعب مصر العريق، والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات.