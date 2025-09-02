إعلان

إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل جنوب المنيا- تفاصيل

01:49 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

حادث تصادم سيارة نصف نقل وتروسيكل ارشيفية

المنيا- جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بكسور وكدمات متنوعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل على الطريق الزراعي بمركز ملوى، جنوب محافظة المنيا.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من قرية المحرص، ووقوع عدد من الإصابات.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: "نادية حمدي، 45 سنة، عامر محمد عبد العال، 45 سنة، عبد المطلب إبراهيم، 63 سنة، هناء محمد عبد العال، 50 سنة، محمد شوقي محمود، 49 سنة".

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، إذ تم التحفظ على المركبتين.

