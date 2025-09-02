بوليوود واليوجا.. انطلاق المهرجان الثقافي الهندي في شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والسفير الهندي لدى مصر، سوريش كيه ريدي، اليوم الإثنين، فعاليات المهرجان الثقافي الهندي بساحة سوهو سكوير في مدينة شرم الشيخ، بهدف الاحتفاء بالثقافة الهندية وتعزيز الروابط بين البلدين.

وتضمن المهرجان، الذي نظمته سفارة الهند بالتعاون مع المحافظة، عروضًا متنوعة شملت رقصات بوليوود، وموسيقى هندية، وعروض يوجا، بالإضافة إلى معرض "الهند الرائعة" ومعرض للتراث السيناوي.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن المهرجان يهدف إلى فتح أسواق سياحية جديدة لمدينة شرم الشيخ، وتعميق الروابط بين الشعبين المصري والهندي، مشيرًا إلى أن المدينة تعد واجهة هامة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن سعادته بتنظيم المهرجان في شرم الشيخ، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الدبلوماسية الثقافية وتحفيز الحوار والتفاهم بين الشعوب من خلال الفنون والموسيقى.