كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، الجمعة، استقبال 391 مدرسة طلابها في كافة المراحل التعليمية باكر السبت في أول أيام الدراسة، وذلك بعد استعدادات تلك المدارس العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ.

ووفق البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، الجمعة أوضح أن 2400 مدرسة، سوف تستقبل طلابها يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 وعددهم 864 ألف و600 طالب وطالبة، بزيادة 23 مدرسة عن العام الماضي.

وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ عبر البيان أنه جرى انتهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2025-2026 في ضوء التوجيهات والإجراءات الواردة بالكتاب الدوري رقم 17 بتاريخ 14 أغسطس 2025، بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية، وذلك من خلال التأكيد على الانضباط المدرسي وسير العملية التعليمية ، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب أولا بأول.

وقال جودة إنه جرى الانتهاء من إجراءات الصيانة البسيطة، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار وحصر العجز والزيادة في التخصصات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة طبقا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة المركزية لشئون المعلمين لسد العجز بما يضمن بداية العام الدراسي بشكل فعلى من اليوم الأول.