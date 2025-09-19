الميل مستمر.. قرار جديد بشأن العقار المائل في الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أعمال معاينة العقار المائل بشارع السيد حسين بمنطقة المندرة قبلي بالإسكندرية، والذي يمثل خطرًا داهمًا على حياة السكان والعقارات المجاورة.

وتبيّن من المعاينة أن العقار المكون من 21 طابقاً لا يزال مائلًا في نفس الاتجاه الذي تم رصده سابقًا، وذلك رغم استمرار أعمال إزالة الطوابق العليا بدءاً من الطابق العاشر وحتى الحادي عشر.

وأوصت اللجنة بضرورة رصد ومتابعة درجة ميل العقار بشكل دقيق خلال مراحل تنفيذ الإزالة، للتأكد من عدم زيادة الميل في نفس الاتجاه الحالى، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكدت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة أنها تتابع بشكل مستمر ودقيق جميع حالات العقارات التي تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات، وأنه لا تهاون في تنفيذ قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة المرور الدوري على العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حرصًا على سلامة المواطنين.

