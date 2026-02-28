وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية إن عشرات الإسرائيليين علقوا في المملكة العربية السعودية بعد غلق المجال الجوي نتيجة الهجوم الأمريكي على إيران، واستهداف طهران لقواعد عسكرية أمريكية في دول الشرق الأوسط.

وقالت القناة الـ12 العبرية إنه وفقًا للتقديرات، هناك نحو 100 ألف إسرائيلي عالقين حاليًا خارج إسرائيل، ومن بين آلاف المسافرين الذين لا يجدون وسيلة للعودة، بقي عشرات الإسرائيليين لساعات عالقين على متن طائرة في السعودية، وتم نقلهم لاحقًا بالحافلات إلى الإمارات العربية المتحدة.

האזעקות בגוש דן לא נגמרות, והתושבים שאין להם מרחב מוגן בבתים מוצאים פתרונות - ומתכוננים לבלות את הלילה ברכבת הקלה, בבתי ספר או במקלטים ציבוריים. בינתיים, הם עושים שם יוגה | בר פלג מדווח מהשטח pic.twitter.com/PpIJAaWjy2 — Haaretz הארץ (@Haaretz) February 28, 2026

ونقلت القناة العبرية عن أحد الركاب الذي كان على متن رحلة من تل أبيب إلى دبي قوله: "كان من المفترض أن تقلع الطائرة الساعة 8:30، لكنها أقلعت فعليًا حوالي 9:10. قالوا لنا إنه حصلنا على تصريح للطيران والمرور فوق الأردن، وكل شيء كان طبيعيًا في البداية. بعد ساعتين تقريبًا، حدث تغيير مفاجئ، ورأينا على الشاشات أن وقت الوصول اختصر إلى 20 دقيقة، ولم يخبرنا أحد أنها كانت هبوطًا اضطراريًا، وقالوا إنه يجب التزود بالوقود – لكن لم يصدق أحد ذلك".

بعد الهبوط، تبين للركاب أن الأمر كان حالة طوارئ، وقالت إحدى المسافرات: "استغرق الأمر ما يقارب الساعة لوصول سيارة التزود بالوقود، ثم أخبرونا أننا هبطنا بسبب القنابل في منطقة أبو ظبي. طوال هذا الوقت لم يشرح لنا أحد ما الذي يحدث"، وفقًا للقناة العبرية.

وأضافت القناة العبرية أنه بعد عدة ساعات من بقاء الإسرائيليين عالقين على الطائرة في المملكة العربية السعودية، تم نقل جميع الركاب الإسرائيليين إلى صالة الركاب، ومن ثم نقلهم بالحافلات عبر السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، السبت، إن سلاح الجو أكمل هجوما واسع النطاق على أنظمة الصواريخ والدفاع داخل عدة مواقع إيرانية، باستخدام ما يقرب من 200 طائرة مقاتلة في وقت واحد.

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، العملية بأنها أكبر استعراض جوي عسكري في تاريخه، حيث تم توجيه الضربات بدقة لتعطيل القدرات العسكرية للنظام.