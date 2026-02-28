إعلان

بالصور.. عشرات الإسرائيليين يهبطون اضطراريًا في السعودية وينقلون إلى الإمارات

كتب : مصراوي

09:07 م 28/02/2026 تعديل في 09:07 م

مطار الاحساء الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية إن عشرات الإسرائيليين علقوا في المملكة العربية السعودية بعد غلق المجال الجوي نتيجة الهجوم الأمريكي على إيران، واستهداف طهران لقواعد عسكرية أمريكية في دول الشرق الأوسط.

وقالت القناة الـ12 العبرية إنه وفقًا للتقديرات، هناك نحو 100 ألف إسرائيلي عالقين حاليًا خارج إسرائيل، ومن بين آلاف المسافرين الذين لا يجدون وسيلة للعودة، بقي عشرات الإسرائيليين لساعات عالقين على متن طائرة في السعودية، وتم نقلهم لاحقًا بالحافلات إلى الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت القناة العبرية عن أحد الركاب الذي كان على متن رحلة من تل أبيب إلى دبي قوله: "كان من المفترض أن تقلع الطائرة الساعة 8:30، لكنها أقلعت فعليًا حوالي 9:10. قالوا لنا إنه حصلنا على تصريح للطيران والمرور فوق الأردن، وكل شيء كان طبيعيًا في البداية. بعد ساعتين تقريبًا، حدث تغيير مفاجئ، ورأينا على الشاشات أن وقت الوصول اختصر إلى 20 دقيقة، ولم يخبرنا أحد أنها كانت هبوطًا اضطراريًا، وقالوا إنه يجب التزود بالوقود – لكن لم يصدق أحد ذلك".

صورة 1 عالقون

بعد الهبوط، تبين للركاب أن الأمر كان حالة طوارئ، وقالت إحدى المسافرات: "استغرق الأمر ما يقارب الساعة لوصول سيارة التزود بالوقود، ثم أخبرونا أننا هبطنا بسبب القنابل في منطقة أبو ظبي. طوال هذا الوقت لم يشرح لنا أحد ما الذي يحدث"، وفقًا للقناة العبرية.

صورة 2 عالقون

وأضافت القناة العبرية أنه بعد عدة ساعات من بقاء الإسرائيليين عالقين على الطائرة في المملكة العربية السعودية، تم نقل جميع الركاب الإسرائيليين إلى صالة الركاب، ومن ثم نقلهم بالحافلات عبر السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، السبت، إن سلاح الجو أكمل هجوما واسع النطاق على أنظمة الصواريخ والدفاع داخل عدة مواقع إيرانية، باستخدام ما يقرب من 200 طائرة مقاتلة في وقت واحد.

صورة 3 عالقون

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، العملية بأنها أكبر استعراض جوي عسكري في تاريخه، حيث تم توجيه الضربات بدقة لتعطيل القدرات العسكرية للنظام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران هبوط اضطراري هجمات على الخليج هجمات إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انفجار عنيف يهز برجًا سكنيًا في البحرين إثر هجوم بمسيرة إيرانية (فيديو)
شئون عربية و دولية

انفجار عنيف يهز برجًا سكنيًا في البحرين إثر هجوم بمسيرة إيرانية (فيديو)
وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار
أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار
قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
"الزموا المنازل".. تعليمات طارئة في الإمارات للسكان بسبب التطورات الإقليمية
شئون عربية و دولية

"الزموا المنازل".. تعليمات طارئة في الإمارات للسكان بسبب التطورات الإقليمية
"قبل مباراة بيراميدز".. ماذا يفعل الزمالك بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود
رياضة محلية

"قبل مباراة بيراميدز".. ماذا يفعل الزمالك بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد