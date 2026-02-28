قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد معاقبة شابين بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بخطف فتاة والتعدي عليها جنسيًا.

أصدر الحكم المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار أحمد محمد أحمد عثمان، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

تفاصيل خطف طالبة وهتك عرضها

تعود وقائع القضية رقم 25446 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه أول عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من والدة فتاة تتهم شابين بخطف ابنتها والتعدي عليها جنسيًا.

كشفت التحقيقات أنه أثناء ذهاب المجني عليها "س.ح.أ" 17 عامًا، طالبة، بالطريق العام، لشراء بعض المأكولات، استوقفها المتهم الأول "م.أ.ع" والذي تربطهما علاقة صداقة، وطلب منها السير معه.

مفتاح شقة الصديق

ووفقًا لأوراق القضية، اتصل المتهم بصديقه "ح.ع.ح" واستوقف توك توك، بزعم توصليها إلى منزلها إلا أنهما أعدوا مسبقا مفتاح شقة سكنية لأحد أصدقائهما، وتوجها إليها.

وتبين أن المتهم الأول أشهر سلاح أبيض في مواجهة المجني عليها وهددها ببث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وتمكن من جذبها والصعود بها إلى الوحدة السكنية، وتلقت اتصالًا هاتفيًا من والدتها إلا أن المتهم الأول منعها من الرد.

وتعديا المتهمان جنسيًا على المجني عليها وهتكا عرضها بالقوة والتهديد، وعقب وصول صاحب الشقة السكنية، أطلق سراحها حتى عودتها إلى أسرتها.

حٌرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام وأيدته الاستئناف اليوم.