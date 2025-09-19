الأقصر – محمد محروس:

شهدت زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا إلى البر الغربي بالأقصر موقفًا طريفًا جمعهما مع علي فاروق، رئيس عمال الحفائر الأثرية بالمنطقة، خلال جولتهما داخل مقبرة "جحوتي" التي أشرفت على ترميمها بعثة أثرية إسبانية.

وقال علي فاروق في تصريح لـ"مصراوي"، إنه شعر بسعادة كبيرة بمرافقته الملك وزوجته أثناء الزيارة، لافتًا إلى أنه مازحهما برسالة رمزية نقلها على لسان صاحب المقبرة، قائلاً: "الملك جحوتي سعيد بزيارتكم لمقبرته ويتمنى أن تعودوا مرة أخرى."

وأضاف فاروق أن كلمات المزاح هذه أثارت ابتسامة العاهل الإسباني الذي ضحك بشدة، قبل أن يستكمل جولته في البر الغربي، والتي شملت معبد الملكة حتشبسوت ومشروعات الترميم الجارية.

وعقب انتهاء الجولة، عاد الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا إلى فندق ونتر بالاس التاريخي على كورنيش النيل، حيث ترك العاهل الإسباني رسالة بخط يده قال فيها: "إقامة مميزة في الأقصر بفندق قصر الشتاء.. نأمل أن نعود مرة أخرى، ومصر وإسبانيا قريبًا."

الزيارة الملكية التي تتواصل لعدة أيام تكتسب رمزية خاصة، إذ تعد الأولى للملك فيليبي السادس إلى مصر منذ اعتلائه العرش عام 2014، وتحمل رسائل قوية لدعم السياحة وتعزيز التعاون الثقافي بين القاهرة ومدريد.