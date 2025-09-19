العلاج الحر يواصل جولاته الرقابية على 34 منشأة طبية بالإسماعيلية

حين كانت الصحراء الغربية بحرًا.. حكاية كهف السباحين الغامض فى الوادي الجديد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة فيما يخص إدارة العلاج الحر وتكثيف الحملات التفتيشية وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المترددين على المنشآت الطبية الخاصة.

واستمرارًا لحملات الرقابة على المراكز الطبية والعيادات الخاصة، أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 34 منشأة طبية خاصة تم خلالها رصد عدد من المخالفات منها مخالفات لاشتراطات ترخيص وزارة الصحة طبقا للمادة 21 من قانون 51 لسنة 81، واشتراطات مكافحة العدوى وعدم التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994.



وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المنشآت المخالفة تنوعت بين 7 مستشفيات خاصة 2 عيادة أسنان ومعملين تحاليل وعيادة طب أسرة وتخصصات أخرى، وتم توجيه إنذارات لبعض المنشآت المرخصة وجاري استصدار قرارات غلق للمنشآت المخالفة والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، استمرار حملات الرقابة المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية سواء للمنشآت أو العاملين بها، للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.







