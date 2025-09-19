"نجوى محتاجة دم".. مناشدة لإنقاذ حياة ضحية مجزرة نبروه

الدقهلية - رامي محمود:

استغاثت أسرة نجوى عبدالعظيم مصطفى الزيادي، 35 عامًا، ضحية حادث مأساوي في مدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، بعد تعرضها للطعن على يد زوجها الذي قتل أولاده الثلاثة قبل أن يلقى حتفه أسفل قطار، مطالبة بالتبرع لها بالدم لإنقاذ حياتها.

ونشرت الأسرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نجوى الزيادي ضحية كارثة ومصيبة أمس بنبروه، محتاجة نقل دم عاجل بفصيلة A+." وأرفقوا رقم هاتف للتواصل مع من يرغب في التبرع. كما دعوا المتابعين بالدعاء لها والشفاء العاجل.

وتفاصيل القضية تشير إلى أن اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بمقتل الأطفال الثلاثة (مريم، معاذ، محمد) الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، بالإضافة إلى إصابة زوجتهم نجوى بـ16 طعنة متفرقة.

وبسؤال الأهالي، اتهموا والدهم، ع. الـ، 35 عامًا، بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية، عقب وفاة زوجته الأولى التي كانت ترعى الأطفال قبل زواجه من نجوى.

جرى نقل الأطفال إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، فيما تتلقى نجوى العلاج بمستشفى الطوارئ الجامعي. وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين والتحقق من أسباب الوفاة، إضافة إلى تحديد ما إذا كان المتهم متعاطيًا للمواد المخدرة.