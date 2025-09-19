مبادرة لتوثيق تراث القرى بالأقصر عبر الأفلام التسجيلية (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أطلق الباحث في التراث أبو الحسن عبد الستار، مبادرة ثقافية لتوثيق تاريخ وتراث قرى محافظة الأقصر من خلال إنتاج سلسلة من الأفلام التسجيلية، تهدف إلى حفظ الذاكرة الشعبية للأهالي، وتقديم صورة حيّة عن أنماط الحياة اليومية والعادات والتقاليد والحكايات الشعبية التي تشكل وجدان المجتمع المحلي.

حتى الآن، أنجز عبد الستار سبعة أفلام تسجيلية تناولت قرى: البعيرات، الزينية، الكرنك، السلامية، الطود، العشي، وقامولا. وتنوعت موضوعات هذه الأفلام بين رصد التحولات الاجتماعية والمعمارية، وتوثيق الحكايات الشعبية، وسير الأولياء الصالحين، والشخصيات البارزة التي خرجت من هذه القرى، إلى جانب البحث في أصل التسمية وظروف النشأة.

وأوضح عبد الستار أن البداية جاءت من القرى المتاخمة للمدن، باعتبارها الأكثر عرضة للتغيير بفعل زحف العمران الحديث وما يترتب عليه من تبدّل في جغرافية المكان، وهو ما يجعل عملية التوثيق أكثر إلحاحًا للحفاظ على ما تبقى من ملامحها التاريخية والاجتماعية.

ويمتلك عبد الستار خبرة في مجال صناعة الأفلام التسجيلية؛ إذ شارك بفيلمه الأول «السر» في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، كما حصل على دبلومة في الأفلام التسجيلية من مركز الجيزويت بالقاهرة، وتلقى تدريبات وورشًا عملية في مجال السينما الوثائقية.

وأكد أن الأفلام التسجيلية تمثل وسيلة بصرية مهمة لحفظ الذاكرة الشعبية ونقلها إلى الأجيال الجديدة، مشددًا على أن القرى ليست مجرد تجمعات سكنية، بل فضاءات مليئة بالقصص التي تعكس روح المكان وتاريخه العميق.

ودعا عبد الستار المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية، والمراكز البحثية، والمهتمين بالتراث الشعبي، إلى دعم هذه المبادرة ورعايتها، بما يسهم في تحويلها إلى مشروع وطني مستدام يحفظ تاريخ القرى المصرية وينقله إلى الأجيال المقبلة.