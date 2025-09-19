الناجية الوحيدة.. تفاصيل إصابة زوجة الأب في مذبحة أطفال الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

كشفت تفاصيل جديدة في مذبحة أطفال الدقهلية المروعة، عن نجاة زوجة الأب من الموت، بعدما أصابها زوجها خلال ارتكابه جريمته، التي راح ضحيتها أطفاله الثلاثة فجر اليوم الجمعة بمدينة نبروه.

تم نقل زوجة الأب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة حرجة لتلقي العلاج، فيما عثرت الأجهزة الأمنية على جثامين الأطفال الثلاثة (مريم ومعاذ ومحمد) داخل الشقة وبهم آثار خنق وطعن.

واتهم الأهالي الأب "ع. ا"، 35 عامًا، بارتكاب الجريمة التي لم تتضح دوافعها بعد، خاصة وأنه تزوج من المصابة منذ فترة وجيزة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث أمرت بنقل جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات المذبحة الأسرية.