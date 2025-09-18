رفع حالة الاستعداد لمواجهة اضطراب الملاحة البحرية بمصيف بلطيم

كفر الشيخ ـ إسلام عمار:

وجه هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، فرق الإنقاذ والمشرفين المنتشرة بشواطئ مصيف بلطيم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن اضطراب الملاحة البحرية.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده السواحل من ارتفاع ملحوظ في الأمواج وزيادة سرعة الرياح، ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للارصاد الجوية.

وأكد رئيس مدينة مصيف بلطيم، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه جرى ضرورة تشديد الرقابة على شواطئ المصيف، مع تواجد فرق الإنقاذ بكامل جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأطلق مناشدته للمصطافين بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة من فرق الإنقاذ، وعدم المجازفة بالنزول إلى المياه في أوقات اضطراب البحر، حرصًا على حياتهم وسلامة ذويهم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج منها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) وسرعة الرياح 70 كم/ س وارتفاع الأمواج 4 أمتار.