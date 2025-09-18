سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تعيين 16 معيدًا من أوائل خريجي الدفعة 15 بكلية التمريض بمختلف أقسام الكلية، وتكليفهم بالعمل في مستشفيات سوهاج الجامعية.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل التخرج، وبحضور كل من: الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية، والدكتورة أماني علي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور.

وهنأ رئيس الجامعة الخريجين وأولياء أمورهم على نجاح أبنائهم وانطلاقهم نحو مرحلة جديدة من حياتهم المهنية، موجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس على جهودهم في تطوير العملية التعليمية، ومؤكدًا أن المستشفيات الجامعية بانتظار الخريجين لأداء رسالتهم السامية في خدمة المرضى.

وأشاد الدكتور عبدالناصر يس بدور أولياء الأمور وصبرهم في دعم أبنائهم حتى الوصول إلى هذه اللحظة، متمنيًا للخريجين مستقبلًا مشرقًا.

وأكدت الدكتورة غني عبد الناصر أن الكلية تسعى دائمًا لإعداد خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والمهارية، بما يلبّي احتياجات القطاع الطبي.

شددت الدكتورة أماني علي على أهمية أن يفتخر الخريجون بانتمائهم إلى هذا الصرح العلمي، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

وفي ختام الحفل، كرّم رئيس الجامعة الطلاب المتفوقين وأوائل الدفعات، والتقط معهم الصور التذكارية.