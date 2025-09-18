إعلان

من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

08:32 م الخميس 18 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على وصلة أبو سلطان بعد كوبري المحور في اتجاه طريق مصر – القاهرة الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من خلال الفحص: إصابة أحمد صقر عبد الهادي صقر (55 عامًا) من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بجرح قطعي طوله 15 سم بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته لمياء سعد سيد أحمد (47 عامًا) بكدمة في الرأس وجرح قطعي طوله 10 سم بالقدم اليمنى.

وأصيبت أيضًا ابنتهما منة أحمد صقر (18 عامًا) بكدمة في الذراع الأيسر، وتم نقلها إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج، فيما تعرض نجلهما زياد أحمد صقر عبد الهادي (15 عامًا) لسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ورفض النقل.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وحُرر محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب سيارة الإسماعيلية مرفق إسعاف الإسماعيلية إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة حوادث المحافظات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
في حفل التخرج.. رئيس جامعة سوهاج يعلن تعيين 16 معيدًا بكلية التمريض (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون