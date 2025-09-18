من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على وصلة أبو سلطان بعد كوبري المحور في اتجاه طريق مصر – القاهرة الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من خلال الفحص: إصابة أحمد صقر عبد الهادي صقر (55 عامًا) من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بجرح قطعي طوله 15 سم بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته لمياء سعد سيد أحمد (47 عامًا) بكدمة في الرأس وجرح قطعي طوله 10 سم بالقدم اليمنى.

وأصيبت أيضًا ابنتهما منة أحمد صقر (18 عامًا) بكدمة في الذراع الأيسر، وتم نقلها إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج، فيما تعرض نجلهما زياد أحمد صقر عبد الهادي (15 عامًا) لسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ورفض النقل.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وحُرر محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.