إعلان

حريق مفاجئ يلتهم شقة سكنية في بنها

05:49 م الخميس 18 سبتمبر 2025

حريق شقة أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

اندلع حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار مكوّن من أربعة طوابق بشارع سليمان باشا بمنطقة المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، باندلاع الحريق، حيث انتقلت قوات الإطفاء على الفور إلى موقع البلاغ بثلاث سيارات، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي العقار.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على تلفيات بالشقة محل الواقعة، فيما تواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مفاجئ يلتهم شقة حريق في شقة سكنية مدينة بنها الحماية المدنية بالقليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون