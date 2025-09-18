حريق مفاجئ يلتهم شقة سكنية في بنها

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

اندلع حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار مكوّن من أربعة طوابق بشارع سليمان باشا بمنطقة المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، باندلاع الحريق، حيث انتقلت قوات الإطفاء على الفور إلى موقع البلاغ بثلاث سيارات، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي العقار.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على تلفيات بالشقة محل الواقعة، فيما تواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.