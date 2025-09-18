سر "المرتبة الحمراء".. كيف كشف تفتيش روتيني تنقيب عن الآثار في مستوصف قنا؟

المنوفية- أحمد الباهي:

استقبلت كلية الطب بجامعة المنوفية الأهلية، اليوم الخميس، طلاب الدفعة الجديدة للعام الجامعي 2025/2026 في حفل استقبال ويوم تعريفي، برعاية الدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبي، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس جامعة المنوفية في كلمته، أن الطالب محور العملية التعليمية وأن الجامعة وفرت كافة الإمكانيات الحديثة من قاعات دراسية ومعامل وفرص تدريب بالمستشفيات التعليمية، داعياً الطلاب إلى استثمار سنوات الدراسة في التحصيل العلمي والالتزام بقيم وأخلاقيات مهنة الطب.

وشددت الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية على أن الإدارة الجامعية حريصة على دعم الطلاب وتقديم أنشطة وخدمات متنوعة تساعدهم على بناء شخصية متكاملة، موجّهة الطلاب إلى المشاركة الفاعلة في الأنشطة البحثية والطلابية.

فيما أكد الدكتور أحمد حمدان مدير برنامج الطب والجراحة أن البرنامج يعتمد على منهجية تعليمية متطورة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي بما يؤهل الخريجين لمواجهة تحديات سوق العمل محلياً ودوليًا.

وتضمن اليوم عددًا من الفعاليات والفقرات التعريفية والفنية والعروض المسرحية والأنشطة الطلابية، إلى جانب لقاءات تفاعلية مع أعضاء هيئة التدريس، وعرض فيديو تعريفي عن تاريخ الكلية ورؤيتها ورسالتها وإنجازاتها، بما ساهم في تعريف الطلاب الجدد بالبيئة الجامعية الجديدة وتعزيز دمجهم مع زملائهم.