محافظ سوهاج يعلن انطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك”

سوهاج- عمار عبدالواحد

أشاد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجهود وزارة الأوقاف في نشر التوعية وتصحيح المفاهيم الدينية، معلنا إطلاق مبادرة وزارة الأوقاف “صحح مفاهيمك” يوم الأحد القادم 21 سبتمبر الجاري من سوهاج، بمشاركة واسعة من الطلاب والشباب وأئمة المساجد، وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك بالتزامن مع إطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، بحضور النائب محمد لبيب، والنائبة ألفت المزلاوي أعضاء مجلس النواب، وممثلي مبادرة " بشبابها "، وذلك بديوان عام المحافظة .

وأكد محافظ سوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمبادرة والعمل على نجاحها في الوصول إلى المستهدف منها، لافتا إلى أهمية دور المؤسسات الدينية بالدولة وخاصة وزارة الأوقاف في نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع روح الشريعة الإسلامية السمحة، من خلال الندوات والمحاضرات والدروس والخطب التوعوية، بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية .

ومن جانبه، وجه وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، الشكر للمحافظ على دعمه المستمرة لأنشطة ومبادرات وزارة الأوقاف، موضحا أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم الدينية ومواجهة كافة أشكال التطرف الديني واللاديني، مثل الإلحاد والسلوكيات السلبية التي تهدد تماسك المجتمع، مع التركيز على بناء الإنسان وصناعة الحضارة وتعزيز الهوية المصرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة تأتي انطلاقاً من الدور الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة، وفي إطار عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وحرص وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تعزيز التعاون المثمر مع محافظة سوهاج، بما يعيد الدور الريادي والتربوي للمؤسسات الدينية المصرية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، لتعزيز ثقافة الاعتدال، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري بما يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.