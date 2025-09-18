إعلان

ندوات توعوية بالأقصر حول التشخيص السليم وجودة الخدمات الطبية

01:17 م الخميس 18 سبتمبر 2025
الأقصر – محمد محروس:

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، سلسلة من الندوات التوعوية للعاملين بالمستشفى، بالتعاون مع مديرية الصحة والرعاية الصحية بالأقصر.

وتناولت الندوات عدة محاور من أبرزها: أهمية التشخيص السليم، ودور التوعية الطبية في ضمان جودة الخدمة الصحية، مع تسليط الضوء على أهمية التزام الكوادر الطبية بمعايير الاعتماد والرقابة الصحية، والمعايير المتمركزة حول المريض لضمان سلامته وحقوقه.

وأكد المشاركون أن التشخيص السليم يمثل ركيزة أساسية لتقديم رعاية طبية متكاملة، وهو ما تحرص عليه مستشفى شفاء الأورمان من خلال فرقها الطبية المدربة التي تقدم خدمات علاجية مجانية متميزة أسهمت في الحد من انتشار السرطان والتخفيف من معاناة المرضى.

ومن جانبه، أشاد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بجهود المستشفى في تنظيم هذه الندوات التي تعكس التزامها الدائم بمعايير الجودة والسلامة الدولية، مؤكدًا أن الكوادر الطبية والإدارية في المستشفى أثبتت كفاءتها في تشخيص الحالات وتقديم الدعم اللازم بما يحقق أفضل سبل الرعاية للمرضى.

ندوات توعوية التشخيص السليم الخدمات الطبية
