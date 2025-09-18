إعلان

تضم 8 سيارات.. محافظ المنيا يتفقد قافلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية قلندول

12:30 م الخميس 18 سبتمبر 2025
المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية بقرية قلندول بمركز ملوي، وتوفير السلع الأساسية لأهالي القرية بأسعار مخفضة تتجاوز 30%، لمدة يوم واحد بالتعاون مع الجهات المعنية.

واطلع المحافظ على المعروضات وأسعارها، وحرص على الالتقاء بالمواطنين والتعرف على مدى رضاهم بالأسعار المعروضة فى القافلة التموينية، مؤكداً حرص المحافظة على إطلاق قوافل غذائية تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، والتوسع في فتح المنافذ الثابتة بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً، لتصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى مواصلة ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بمختلف القرى والمدن، مع تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ضمت القافلة 8 سيارات متنقلة، وفرت كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية مثل (السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، السمن، والشاي)، بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومصانع تعبئة المواد الغذائية وكبار تجار الجملة والغرفة التجارية بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال جولته النائب رياض عبد الستار، والمهندس أحمد خلف رئيس مركز ملوي.

محافظ المنيا قافلة لبيع السلع الغذائية قرية قلندول
