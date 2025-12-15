بالتزامن مع التقلبات الجوية.. أمطار خفيفة على بعض مناطق المنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت بعض مناطق محافظة المنوفية، فجر اليوم الإثنين، سقوط أمطار خفيفة دون تأثيرات تُذكر على الحركة اليومية، بالتزامن مع تقلبات جوية تشهدها عدة محافظات.

وتشير التوقعات الجوية إلى احتمالية ظهور شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق السريعة والزراعية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، وقد تمتد إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، مع تحذير من انخفاض مستوى الرؤية أحيانًا.

وتسود أجواء باردة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة كلما تقدم الوقت خلال ساعات الليل المتأخرة.

كما تتزايد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وتمتد إلى البحر الأحمر ومدن القناة، بينما تكون خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أيضًا نشاط للرياح على معظم الأنحاء، قد يصاحبه إثارة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من جنوب البلاد، ما يستدعي توخي الحذر خاصة على الطرق المفتوحة.