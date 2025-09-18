الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن خريطتها الزمنية للعام الجامعي الجديد 2025-2026، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة تعليمية متميزة تواكب المعايير الأكاديمية الحديثة وتلبي احتياجات سوق العمل.

وهنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، طلاب الجامعة بالعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن زيادة الإقبال على الجامعة هذا العام يعكس حجم الثقة في كفاءتها والبرامج التعليمية المتميزة التي تقدمها. وأكد أن الجداول الدراسية أُعدت بشكل مرن يتيح انتظام العملية التعليمية، مع التشديد على أهمية التزام الطلاب بالحضور ومواعيد المحاضرات، والالتزام بالزي الجامعي وقواعد الانضباط داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الشؤون الأكاديمية للجامعة، والتي عُقدت يوم 17 سبتمبر الجاري بمقر الجامعة بجامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، وبإشراف عام من الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبحضور الدكتورة غادة حداد عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، فضلًا عن مشاركة منسقي الكليات والمنسق العام للأنشطة الطلابية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عادل حسن الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للعام الجديد، والتي تبدأ بفصلها الدراسي الأول يوم 20 سبتمبر وتستمر حتى الأول من يناير 2026، على أن تنطلق الامتحانات النهائية في الثالث من يناير وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه، يعقبها إجازة نصف العام من 24 يناير وحتى 5 فبراير. ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 6 فبراير ليستمر حتى 30 مايو، على أن تعقد الامتحانات النهائية من 1 حتى 25 يونيو، ثم تبدأ إجازة نهاية العام يوم 27 يونيو.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن الخطة الدراسية روعي فيها مواعيد الأعياد والمناسبات الرسمية سواء للمسلمين أو للأخوة المسيحيين، بما يضمن انتظام العملية التعليمية. وأشار إلى أن الجامعة، وهي تدخل عامها الرابع، قد نجحت في تحقيق سمعة أكاديمية متميزة بفضل تنوع برامجها الدراسية وملاءمتها لاحتياجات سوق العمل المتغيرة.

وأكد “عادل حسن” على دور المنسقين والمرشدين الأكاديميين في التواجد المستمر بين الطلاب، سواء الجدد أو القدامى، وخاصة المتعثرين، لتوضيح الخطة الدراسية بشكل تفصيلي وأسبوعي، الأمر الذي يسهل عملية المتابعة والتقييم. كما ناقش المجلس برامج الاستقبال التي تنظمها الكليات للطلاب الجدد، ودور اتحاد الطلاب وأسرة “طلاب من أجل مصر” في هذه الفعاليات، باعتبارها فرصة لتعريف الطلاب بالحياة الجامعية وتقاليدها، إضافة إلى تكريم المتفوقين من أوائل الكليات.

وتطرقت الجلسة إلى مناقشة عدد من التعليمات المنظمة للعملية التعليمية، وفي مقدمتها الالتزام بالزي الجامعي والمظهر اللائق، ومنع المظاهر غير المناسبة داخل الحرم الجامعي مثل الأوشام أو قصات الشعر المخالفة للأعراف، والتأكيد على ضرورة ارتداء البالطو الأبيض داخل المعامل والأقسام الداخلية والعيادات بالكليات الطبية. كما شددت إدارة الجامعة على أهمية حمل بطاقة الرقم القومي والبطاقة الجامعية (كارنيه الطالب) أثناء التواجد بالحرم أو خلال التنقل بين مقري جامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مع الالتزام بمواعيد الأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب، والمحافظة على نظافة المرافق.

وأكدت الجامعة كذلك على ضرورة التزام الطلاب بعدم نشر أي محتوى مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسيء إلى الجامعة أو يخل بانضباطها، محذرة من أن مثل هذه الأفعال تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وذلك حفاظًا على مكانتها الأكاديمية وضمان سير العملية التعليمية في أجواء يسودها الانضباط والالتزام.

واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على عقد اجتماعاته بشكل شهري لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية وضمان انتظامها وفق الخطة الزمنية المعتمدة، في إطار سعي الجامعة الدائم لتحقيق التميز الأكاديمي وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل