بالصور- ضبط لحوم وكبدة فاسدة في حملة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري في المنوفية، اليوم الخميس، عدد من الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، وتمكنت لجنة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير عام الإدارة، وبمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، من ضبط كميات من اللحوم البلدية والمجمدة والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة منوف.

جاءت الحملة بتكليف وإشراف اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر وكيل الوزارة للطب البيطري بالمنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور حامد الأقرنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة وليد سالم رئيس مجلس مدينة منوف، ومتابعة الأطباء البيطريين الدكتور طه رزق، والدكتور عمرو الزرقاني، والدكتور مادح الشرقاوي.

ونجحت الحملة في التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ قرارها.