مصرع سيدة وشقيقها وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقيت سيدة وشقيقها مصرعهما، فيما أصيب شخصان آخران، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين مصرع مديحة علي سيف (59 عامًا)، وشقيقها ناصر (50 عامًا).

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من مصطفى ناجي ماضي (32 عامًا)، ووالده ناجي (68 عامًا)، بكسور وكدمات واشتباه في ارتجاج بالمخ.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.