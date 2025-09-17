إعلان

توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

04:33 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر
  • عرض 7 صورة
    توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر
  • عرض 7 صورة
    توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر
  • عرض 7 صورة
    توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر
  • عرض 7 صورة
    توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر
  • عرض 7 صورة
    توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد البدري:


وقّع الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بروتوكول تعاون بين الجانبين، اليوم الأربعاء، بهدف دعم الأنشطة الثقافية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الفكرية في مصر والعالم العربي.


وأكد الدكتور أحمد زايد خلال مراسم التوقيع أن اتحاد كتاب مصر يُعد من أبرز المؤسسات الثقافية التي أثرت المشهد الثقافي المصري والعربي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي لعبته النقابة في تنظيم المؤتمرات وإصدار المنشورات وبناء جسور التواصل الثقافي داخليًا وخارجيًا.


كما أثنى على الدكتور عبد الهادي، واصفًا إياه بأنه من المثقفين البارزين الذين يمتلكون خبرة عميقة في العمل الثقافي المؤسسي.


وأضاف زايد أن هذا التعاون يمثل انفتاحًا على كل أعضاء الاتحاد من كتّاب وشعراء وأدباء، معربًا عن أمله في أن يسهم البروتوكول في تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك، من خلال مشاركة المفكرين والمبدعين في فعاليات مشتركة.


من جانبه، أعرب الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن تقديره للدكتور زايد، واصفًا إياه بـ"المفكر الجليل"، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي المصري.


وأكد "عبد الهادي" تطلعه إلى تفعيل الاتفاقية عبر تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة، وتبادل المطبوعات، والتعاون في مجالات النشر.


واختتم اللقاء بتبادل المطبوعات والإهداءات بين الجانبين، في خطوة رمزية تعكس روح التعاون والانفتاح الثقافي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون مكتبة الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
محافظ الوادي الجديد يحظر الشيشة بأكشاك الخارجة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان