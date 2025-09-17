من سكب الجاز على "عيش الناس" في طحلة بردين؟

الإسكندرية - محمد البدري:



وقّع الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بروتوكول تعاون بين الجانبين، اليوم الأربعاء، بهدف دعم الأنشطة الثقافية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الفكرية في مصر والعالم العربي.



وأكد الدكتور أحمد زايد خلال مراسم التوقيع أن اتحاد كتاب مصر يُعد من أبرز المؤسسات الثقافية التي أثرت المشهد الثقافي المصري والعربي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي لعبته النقابة في تنظيم المؤتمرات وإصدار المنشورات وبناء جسور التواصل الثقافي داخليًا وخارجيًا.



كما أثنى على الدكتور عبد الهادي، واصفًا إياه بأنه من المثقفين البارزين الذين يمتلكون خبرة عميقة في العمل الثقافي المؤسسي.



وأضاف زايد أن هذا التعاون يمثل انفتاحًا على كل أعضاء الاتحاد من كتّاب وشعراء وأدباء، معربًا عن أمله في أن يسهم البروتوكول في تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك، من خلال مشاركة المفكرين والمبدعين في فعاليات مشتركة.



من جانبه، أعرب الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن تقديره للدكتور زايد، واصفًا إياه بـ"المفكر الجليل"، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي المصري.



وأكد "عبد الهادي" تطلعه إلى تفعيل الاتفاقية عبر تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة، وتبادل المطبوعات، والتعاون في مجالات النشر.



واختتم اللقاء بتبادل المطبوعات والإهداءات بين الجانبين، في خطوة رمزية تعكس روح التعاون والانفتاح الثقافي.