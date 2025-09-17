رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي الثالث

توزيع 260 زيًا مدرسيًا على الأيتام وغير القادرين بالوادي الجديد -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب على ملاعب الجامعة بكفر سعد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هاني زكريا المشرف على الملاعب.

وخلال كلمته، هنأ رئيس جامعة بنها الطلاب الفائزين، مشيدًا بمستواهم الرياضي وأدائهم المتميز، مؤكداً حرص الجامعة على دعم المواهب الطلابية في مختلف المجالات، خاصة الرياضية، لما لها من دور مهم في بناء شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب، وغرس قيم المنافسة الشريفة، وتعزيز روح التعاون والتواصل بين طلاب الجامعات.

من جانبها، وجهت الدكتورة جيهان عبد الهادي التحية للقائمين على تنظيم المهرجان، مهنئة الطلاب المشاركين والفائزين، مؤكدة اعتزازها بإنجازاتهم وحثتهم على الاستمرار في التميز سواء على المستوى الرياضي أو الأكاديمي.

وفي الختام، قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتكريم الطلاب الفائزين وتوزيع الجوائز، معربين عن سعادتهم باستضافة جامعة بنها لهذا الحدث الرياضي الهام.

يذكر أن المهرجان شارك فيه 6 جامعات هي: القاهرة، حلوان، الزقازيق، دمياط، المنصورة الجديدة، وبنها.