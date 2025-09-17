الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عُثر، اليوم الأربعاء، على جثة عامل زراعي بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بجوار محطة المياه، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

وتبين أن الجثة تعود إلى المواطن رزق محمد علي، البالغ من العمر 65 عامًا، من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ويعمل بالزراعة في المنطقة.

وكشفت المعاينة الأولية وجود نزيف من الفم والأنف، بجانب العثور على حجر ملطخ بالدماء بجوار الجثمان، الأمر الذي يرجح وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

انتقلت قوات النجدة ورجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة لمعاينة مسرح الواقعة، فيما تولت سيارة الإسعاف نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت جهات التحقيق فريقًا من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع العثور على الجثة ورفع البصمات، كما استمعت لعدد من شهود العيان من أهالي المنطقة والعاملين القريبين من مكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية جهودها لكشف غموض الحادث وضبط المتورطين في حال ثبوت الشبهة الجنائية.





