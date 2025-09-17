إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم

01:38 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
محافظات - مصراوي:

تتوفر 3701 وظيفة عمل جديدة للشباب برواتب مجزية، فى 11 محافظة أبرزها: المنيا، والمنوفية، والسويس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، من بينها مجموعة من الوظائف لذوي الهمم.

تتوفر فرص العمل فى المحافظات التالية: المنيا، المنوفية، والسويس، والشرقية، والبحر الأحمر، وبني سويف، وأسيوط، وجنوب سيناء، القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

التخصصات المطلوبة هي: أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس إتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدى جارد – إناث ، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، واخصائى تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة،وتخصصات أخرى.

وبحسب الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل، يوجد عدة مسارات يمكن للشباب التقديم من خلال للحصول على فرص العمل، أبرزها: مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وزارة العمل فرص عمل الإدارة العامة للتشغيل
فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
مشاجرة دامية في قنا.. شاب يدافع عن فتيات فيُطعن حتى الموت

