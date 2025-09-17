إعلان

محافظ القليوبية: "التعديات خط أحمر مش هادور مين قصّر الكل هيتحول للنيابة"

01:11 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المهندس أيمن عطية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


شدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل خطًا أحمر، مؤكداً أنه لن يتم التهاون أو التستر على أي تقصير في هذا الشأن.


وأوضح المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء إيهاب سراج السكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية، أن المادة السادسة من القانون الجديد للتنمية المحلية تنص صراحةً على عدم إعفاء أي موظف من المسؤولية في حال التقاعس، قائلاً: «مش هادور مين قصر ومين مشتغلش.. الكل هيتحول للنيابة طبقًا للقانون».


وأشار "عطية" إلى أن مواجهة التعديات مسؤولية مباشرة لكل رئيس مدينة ومركز وحي، بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي والزراعة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إحالة عدد كبير من مسؤولي الوحدات المحلية والزراعة إلى النيابة العامة والإدارية والنيابات المختصة، باعتبارهم شركاء في التقاعس عن حماية الأراضي الزراعية.


وأضاف المحافظ أن الدولة لن تقبل بأي تهاون في هذا الملف، مشددًا على أن المسؤولية تضامنية، خاصة بعد تقارير مديرية الزراعة التي كشفت ارتفاع معدلات التعديات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسبب غياب المواجهة الجادة.

محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية التعديات على الأراضي الزراعية
