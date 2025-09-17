محافظ أسيوط يستقبل نقيبي المهندسين والأطباء لبحث سبل التعاون المشترك

أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المحافظة والنقابتين، بما يسهم في دعم جهود التنمية وخدمة أبناء أسيوط.

حضر اللقاء المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات النقابية والتنفيذية، من بينهم الدكتور ضياء الدين عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، والمهندس الهيثم عبد الحميد، نقيب مهندسي أسيوط، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أبو العيون عرفات، مدير عام ري أسيوط، فضلاً عن عدد من ممثلي النقابتين.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن ترحيبه بقيادات النقابتين، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم النقابات المهنية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز دورها المجتمعي والخدمي، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التدريب وتنمية الكوادر الهندسية والطبية، إلى جانب تفعيل الأنشطة الخدمية لأعضاء النقابتين وأسرهم، والمشاركة الفاعلة في المبادرات القومية، لا سيما تلك المتعلقة بقطاعي الصحة والبنية التحتية.

من جانبهم، أشاد نقيبا المهندسين والأطباء بجهود محافظ أسيوط في دعم النقابات وتذليل العقبات أمام عملها، مؤكدين استعدادهم لتقديم الخبرات الفنية والمهنية والتعاون مع أجهزة المحافظة في مختلف الملفات، بما يعزز تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.