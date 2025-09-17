هيئة قناة السويس تنعى اللواء خالد العزازي: ابتسامته ووفاؤه في الذاكرة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نعى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وجموع العاملين بالهيئة وشركاتها، ببالغ الحزن والأسى، اللواء خالد العزازي، مستشار رئيس الهيئة للعلاقات العامة، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه ومواساته، مؤكداً أن الفقيد كان شخصية فريدة حظيت بحب واحترام الجميع على المستويين الإنساني والمهني، حيث عُرف بإخلاصه وتفانيه في العمل، ودماثة خلقه، وابتسامته الدائمة التي خففت عن من حوله.

وأشار إلى أن مسيرة اللواء خالد العزازي كانت مشرفة وعظيمة الأثر، حيث قدم الكثير من العطاء دون أن يثقل على أحد، فكان نعم الزميل ونعم الإنسان.

واختتمت الهيئة بالدعاء للفقيد:“رحم الله اللواء خالد العزازي، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.” “إنا لله وإنا إليه راجعون.”