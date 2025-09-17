صاحبه ولع فيه بالبنزين.. مصرع سائق توكتوك حرقًا في ههيا بالشرقية



الشرقية- ياسمين عزت:

لفظ مواطن شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بأثار إصابته جراء حروق بالغة في مستشفى ههيا للحروق بمحافظة الشرقية.

وكان شاب آخر قد أضرم النيران به بعدما سكب عليه مادة سريعة الإشتعال "بنزين".

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ههيا، يفيد بحدوث مشادة بين شابين، وأشعل أحدهما النيران بالآخر داخل توكتوك.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين مبدأيا أن المجني عليه من قرية أبو حطب التابعة لمركز ههيا ويعمل سائق توكتوك بينما الجاني صديقه وأشعل النيران به بعدما سكب عليه البنزين.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع التحفظ على الجثمان تحت تصرف الجهات الأمنية المعنية.