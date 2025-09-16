إعلان

غرقت في "البانيو".. مصرع رضيعة في حادث مأساوي بالبحيرة

07:31 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

جثة طفل - أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:


لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامًا واحدًا مصرعها غرقًا، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها في حوض الاستحمام (بانيو) الممتلئ بالمياه داخل حمام منزل أسرتها بقرية الخمسينية في مركز أبو حمص بالبحيرة.


وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مستشفى أبو حمص العام بوصول الطفلة "ألاء رجب خميس"، جثة هامدة. وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة سقطت في "البانيو" أثناء لهوها ومحاولتها استكشاف المكان، ما أدى إلى غرقها ووفاتها في الحال.


تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على كافة ملابسات الحادث.




البحيرة مصرع رضيعة
