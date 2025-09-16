"الترعة اتملت عنب".. تصادم مروع بين مقطورة وسيارة فاكهة بالبحيرة - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب سائق، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، على طريق أبو المطامير - دمنهور، في نطاق مركز حوش عيسى، ما أسفر عن انقلاب إحدى السيارتين داخل الترعة وتبعثر حمولتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مقطورة، وسيارة ربع نقل، محملة بالفواكه أمام قرية كفر الواق، التابعة لمركز حوش عيسى.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، كما دفعت الوحدة المحلية لمركز حوش عيسى، بعدد 2 لودر لرفع آثار التصادم، وتبين إصابة محمد عباس حسين ناصر، 42 عاما، مقيم مركز بسيون بمحافظة الغربية، باشتباه كسر في الساق اليمنى.

نقل السائق المصاب إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.