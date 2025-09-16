إعلان

"الترعة اتملت عنب".. تصادم مروع بين مقطورة وسيارة فاكهة بالبحيرة - صور

05:15 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تصادم بين مقطورة وسيارة فاكهة (5)
  • عرض 5 صورة
    تصادم بين مقطورة وسيارة فاكهة (6)
  • عرض 5 صورة
    تصادم بين مقطورة وسيارة فاكهة (2)
  • عرض 5 صورة
    تصادم بين مقطورة وسيارة فاكهة (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب سائق، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، على طريق أبو المطامير - دمنهور، في نطاق مركز حوش عيسى، ما أسفر عن انقلاب إحدى السيارتين داخل الترعة وتبعثر حمولتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مقطورة، وسيارة ربع نقل، محملة بالفواكه أمام قرية كفر الواق، التابعة لمركز حوش عيسى.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، كما دفعت الوحدة المحلية لمركز حوش عيسى، بعدد 2 لودر لرفع آثار التصادم، وتبين إصابة محمد عباس حسين ناصر، 42 عاما، مقيم مركز بسيون بمحافظة الغربية، باشتباه كسر في الساق اليمنى.

نقل السائق المصاب إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم بين مقطورة وسيارة فاكهة البحيرة حادث تصادم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة