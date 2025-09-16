إعلان

تنبيه هام لمواطني العجمي في الإسكندرية: "لا تنزعجوا من رائحة الغاز"

04:51 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ''ناتجاس''

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تجري الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ناتجاس، بدءًا من الثانية عشر منتصف ليل الأربعاء، أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة تخفيض الضغط شرق مصرف غرب النوبارية بالكيلو 21 بحي العجمي.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سيجري إضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز يشعر بها المناطق المحيطة.

وناشدت الشركة أهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز، مؤكدًا أن إضافة رائحة الغاز المعروفة هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة ولا داعي للقلق نهائيًا.

