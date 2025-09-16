تفاصيل زيارة سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة لبورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكدت السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على حرصها على مد جسور التعاون بما يسهم في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وأعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بزيارة بورسعيد، خلال لقائها اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بديوان عام المحافظة، موجهة الشكر إلى المحافظ على حسن الاستقبال، ومشيدة بما لمسته من جهود كبيرة في مجال تطوير السياحة وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة.

كما أعربت عن ترحيبها بالتعاون مع محافظة بورسعيد في مجالات البحث العلمي والتعليم، وبخاصة مع الجامعات الحكومية والأهلية داخل المحافظة، فضلًا حرصها على مد جسور التعاون بما يسهم في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء بورسعيد.

ومن جانبه، استعرض محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات التي تشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية بما يليق بتاريخ بورسعيد وموقعها المتميز على قناة السويس.

كما أشار إلى جهود المحافظة في تطوير القطاع الصناعي، ودخول صناعات جديدة ببورسعيد، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا حرص محافظة بورسعيد على تيسير كافة الإجراءات أمام المستثمرين ودعم المشروعات الاستثمارية التي تحقق عوائد إيجابية على أبناء المحافظة، فضلًا عن تشجيع الصناعة المحلية والتوسع في التصدير لمختلف الأسواق العالمية.

وأوضح أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد أصبحت رائدة في عدد من الصناعات التي لاقت نجاحًا كبيرًا، مثل صناعة الجينز وإطارات السيارات وعدد من الصناعات المختلفة والتي يتم تصديرها إلى العديد من دول العالم.