مشوار الألف الذهبية توقع الكشف على أكثر من 7 آلاف سيدة بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، والتي تمكنت من تقديم الخدمة الطبية لـ 40 ألفًا و701 سيدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمة لـ 9562 سيدة في اليوم الأول من المرحلة الثانية للحملة، والتي تستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية والقرى والعزب والنجوع.

وأكد المحافظ أهمية ما تقدمه الحملة من خدمات تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل مجانًا لجميع السيدات المستهدفات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الفئات البسيطة وتعزيز الرعاية الصحية بالمحافظات.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المرحلة الأولى من الحملة نُفذت خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر الجاري، واستفادت منها 40 ألفًا و701 سيدة، من بينهن 28 ألفًا و629 سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة، وشملت الحملة 10 إدارات صحية على مستوى المحافظة.

وأضاف أن المرحلة الثانية تُنفذ في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، وقد استفادت منها حتى الآن 9562 سيدة من خلال 9 إدارات صحية مختلفة، حيث حصلت 6481 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب الاستفادة من خدمات المتابعة والفحص الطبي.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة تقدم خدمات شاملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما في ذلك متابعة الحمل والفحص بالسونار والكشف الطبي في تخصصات النساء والباطنة والأطفال، وذلك من خلال 240 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، إضافة إلى 12 عيادة طبية متنقلة.

وشارك في تنفيذ الحملة 112 طبيبًا مدربًا و332 ممرضة و444 رائدة ريفية ومثقفة سكانية لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من السيدات المستهدفات.