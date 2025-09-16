إعلان

مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم ببني سويف

01:36 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، أمام مدخل قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، أمام مدخل قرية شريف باشا التابعة لدائرة مركز بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع "سيد. أ.س"، 24 عامًا، وإصابة "فهمي.ص.أ"، 24 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، و "أحمد.ع.ر"، 20 عامًا، كسور متهتكة بالوجه والفكين.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب حادث تصادم بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر