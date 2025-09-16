مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، أمام مدخل قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، أمام مدخل قرية شريف باشا التابعة لدائرة مركز بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع "سيد. أ.س"، 24 عامًا، وإصابة "فهمي.ص.أ"، 24 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، و "أحمد.ع.ر"، 20 عامًا، كسور متهتكة بالوجه والفكين.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.