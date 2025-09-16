تل بسطا وصان الحجر في الصدارة.. الشرقية تروج لمقاصدها السياحية

الشرقية - ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ووحدة "أيادي مصر" في تنفيذ الفعاليات السياحية والترويجية منذ مطلع العام الجاري، والتي استهدفت الترويج للمناطق الأثرية وتعزيز الوعي السياحي بين المجتمع وطلاب المدارس.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أن عام 2025 شهد تنظيم العديد من الأنشطة، أبرزها تنفيذ 4 جولات "يوم الشرقية" بمشاركة فنانين وحرفيين وتنظيم زيارات لوفود محلية ودولية لمناطق تل بسطا وصان الحجر وقرية القراموص، وإصدار كتيبات وبروشورات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية وإطلاق حملات دعائية إلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

كما شملت الفعاليات برامج توعية مجتمعية، منها 6 ندوات عن السياحة الأثرية، ومسابقة مصر بعيون جديدة الموجهة للشباب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والجرافيك.

وفي إطار دعم الحرف اليدوية، تم تنظيم 8 معارض ضمن مبادرة "أيادي مصر"، والمشاركة بجناح الشرقية في عدة معارض قومية.

كما استضافت المحافظة المنتدى السياحي الدولي الأول بتل بسطا في ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر، بمشاركة وفود من وزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.