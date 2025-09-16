محافظ الدقهلية يفاجئ العاملين بعيادة الفردوس للتأمين الصحي -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، زيارة مفاجئة إلى عيادة الفردوس للتأمين الصحي بالمنصورة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال جولته، على ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين بالانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، وحُسن استقبال المترددين على العيادة، وسرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بما يعكس حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير رعاية صحية كريمة لهم، مؤكدا أنه يبذل كل الجهود لتوفير مختلف الخدمات وتحقيق تطلعات واحتياجات المواطنين.

وشدد اللواء مرزوق على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالدقهلية، من خلال المرور الميداني على العيادات والمستشفيات التابعة، لرصد أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، والعمل على تذليلها فورًا، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، والتأكيد على توفير كافة أنواع العلاج اللازم للمترددين، واستكمال أي نواقص من الأدوية، لضمان عدم تأثر المرضى أو تأخر صرف العلاج.

وتفقد المحافظ عدداً من العيادات الداخلية والصيدليات، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية، كما استمع إلى ملاحظات ومطالب المواطنين، مؤكدا حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على توفير احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق.