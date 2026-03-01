حكم بالحبس ضد طبيب تجميل شهير بالمهندسين

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة طبيب بشري شهير بالمهندسين، بالحبس 6 أشهر، في واقعة اتهامه بتزوير شهادة ماجستير جراحة وتجميل من كلية الطب جامعة الأزهر، لتسهيل إجراء عمليات جراحية (تجميل وحروق) داخل إحدى المستشفيات الدولية.

وذكرت النيابة العامة في القضية، أن "أ.ك"(طبيب بشري)، أشترك وآخر مجهول في تزوير (شهادة ماجيستير جراحة التجميل والحروق الصادرة من جامعة الأزهر كلية الطب بنين القاهرة)، وكان عن طريق المحو والإضافة بأن اتفق آخر على تزويرها بأن أمده بالبيانات المثبتة بها، فمحا ذلك المجهول بياناتها الأصلية محوا آليا و استبدل إياها بطباعة بياناتها الحالية، فتمت الجريمة على هذا الأساس.

وتابعت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن الطبيب استعمل المحرر المزور، وقدمه لموظف عام حُسن النية ( موظفة)، لتسجيل طلبات التخصصات بقسم السجلات بالنقابة العامة للأطباء، مُحتجا بصحة ما دون به من بيانات مع علمه بأمر تزويره.

وأوضحت النيابة العامة أن الطبيب اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام (موظفة تسجيل طلبات التخصصات ـ قسم السجلات بالنقابة العامة للأطباء)، في ارتكاب تزوير مُحررين لإحدى النقابات العامة وهما " لتسجيل تخصص وإفادة بتسجيل درجة الماجستير في جراحة التجميل والحروق الصادرين من النقابة العامة للأطباء"، وذلك لفعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، حال تسجيلها من المختصة بوظيفتها.

وأشارت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، إلى أن الطبيب دوّن بطلب تسجيل بيانات حصوله على درجة الماجستير في جراحة التجميل والحروق من واقع المُحرر المُزور ـ موضع الاتهامين السابقين ـ طالبًا حصوله على درجة الماجستير في جراحة التجميل والحروق على خلاف الحقيقة واستعمله، بأن قدمه لموظف عام، مُحتجا بصحة ما دون فيه من بيانات - مع علمه بأمر تزويره - فأدرجت الموظفة المختصة تلك البيانات عبر المنظومة الإلكترونية للنقابة مُصدرةً له إفادة بتمام تسجيل التخصص؛ فتمت جريمة التزوير بتلك المساعدة.

الطبيب: زور كارنية نقابة الأطباء

وذكرت النيابة العامة أن الطبيب اتفق عن طريق المساعدة مع موظف عام آخر (موظف إصدار توجيهات بقسم السجلات بالنقابة العامة للأطباء)، في ارتكاب تزوير محرر إحدى النقابات العامة كارنية النقابة العامة للأطباء بتخصص جراحة التجميل والحروق وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - حال إصداره من المختص بوظيفته، بأن مثل أمامه راغبًا في استصدار كارنية مدون به التخصص السابق تسجيله بعد سداد الرسوم، فأدخل الموظف المختص رقم قيده عبر المنظومة الخاصة بالنقابة استيثاقًا من بياناته المسجلة إلكترونيا لديهم، وعقب انتهائه أصدر له ذاك المحرر معتمدًا إياه.

وتابعت النيابة أن الطبيب أستعمل المحررات المُزورة، بأن قدم صورة ضوئية إلى مالك إحدى المستشفيات الشهيرة بالمهندسين ـ زاعمًا حصوله على درجة الماجستير في جراحة التجميل والحروق، مُحتجًا بصحة ما دون بها من بيانات مع علمه بأمر تزويرهم على النحو المبين بالأوراق.

شهادة مالك المستشفة تضع الطبيب في مأزق

واستمعت النيابة العامة لأقوال مالك المستشفى الشهير، والذي أكد أن الطبيب المُتهم اعتياد إجراء عمليات جراحية داخل المستشفى في مجال التجميل والحروق، وفور علمه بكون المتهم غير مختص بإجرائها، بادره بطلب ما يفيد حصوله على درجة علمية تبيح له إجراء مثل تلك الجراحات، فقدم له المتهم صور ضوئية من شهادة حصوله على درجة الماجستير في جراحة التجميل والحروق و إفادة بتسجيل التخصص لدى النقابة وكارنيه نقابة الأطباء مثبت به ذات التخصص، نافيًا علمه بتزويرهم.

تحريات سبيل الإدانة

ودلت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، صحة قيام الطبيب المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير شهادة ماجستير صادرة من جامعة الأزهر كلية طب بنين، بأن محا المجهول بياناتها الأصلية وأثبت بها على خلاف الحقيقة حصول المتهم على درجة الماجستير في جراحة التجميل والحروق وكان ذلك نظير مبلغ مالي، من أجل أن يستعملها الطبيب، إذ قدمها المتهم لموظفي نقابة الأطباء بغرض تسجيل تخصصه المزعوم، بأن قدم لهم بيانات طلب التسجيل من واقع الشهادة المزورة، واستخرج إفادة بتمام تسجيل التخصص وكارنيه من ذات التخصص، لإثبات اختصاصه المهني بمباشرة جراحات التجميل والحروق، فضلا تقديمه صورًا من المستندات الصادرة من النقابة، مُحتجًا بصحتها لإثبات تخصصه المزعوم وإيهام مالك إحدى المستشفيات بصحة المحررات، ريثما يتسنى له ممارسة عمله بها، بغرض الهروب من المساءلة والعمل في مجال التجميل دون قيود.