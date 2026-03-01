أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حريصة دائمًا على عدم الاندفاع والتعامل مع الأزمات بصبر وطول بال لمنع تفاقمها، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع عن كثب كل المتغيرات الجيوسياسية وتجهز نفسها لكل السيناريوهات المحتملة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، إن التقديرات الخاطئة هي التي تؤدي إلى أزمات ومشاكل كبيرة قد تخرج عن السيطرة، لافتًا إلى

وأكد الرئيس، أنه أجرى اتصالات مع قادة دول الخليج العربي (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، عمان) والأردن، للتأكيد على رفض مصر القاطع لأي اعتداء على سيادة الأشقاء، مشددًا على أن مصر تقف مع أشقائها في مواجهة أي أزمات، وأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وتطرق الرئيس إلى تأثير الأزمة على قناة السويس والملاحة، مشيرًا إلى أن مصر تعاني منذ 7 أكتوبر 2023 من تراجع كبير في حركة الملاحة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو أي تصعيد قد يؤثر سلبًا على المنتجات البترولية والاقتصاد العالمي، لكنه طمأن المصريين بأن الاحتياطيات كافية ولا قلق على الداخل، مؤكدًا أن الشعب المصري متكاتف ومستعد للتحمل، وأن الدولة وشعبها واحد في مواجهة التحديات.

وأشاد الرئيس بصبر الشعب المصري الذي تحمل ظروفًا صعبة منذ 2020، بدءًا من جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة، والآن التصعيد الحالي، مشيرًا إلى أن الفضل في ثبات مصر واستقرارها يعود أولاً لله سبحانه وتعالى، ثم لصبر الشعب ووعيه وحكمة التعامل مع الأزمات.

وختم الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بتهنئة المصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك، قائلاً: "مصر بخير بفضل الله وصبر شعبها وثباتها"، داعيًا الله أن يحفظ البلاد والعباد ويمد مصر بالأمن والاستقرار والنجاح، وأن يجعلها دائمًا في مكانة رفيعة بين الأمم.