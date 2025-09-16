الشرقية: ضبط 4 مراكب صيد غير مرخصة في حملة للثروة السمكية

الشرقية - ياسمين عزت:



أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، وذلك من خلال التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وجهاز شؤون البيئة ومديريتي الزراعة والري، لتفعيل آليات تنظيم الصيد ومنع الصيد الجائر بالكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.



ومن جانبها، أوضحت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام المحافظة، أن اللجنة المشكلة لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية نفذت حملة مكبرة لضبط مخالفات الصيد الجائر، وذلك بمشاركة العقيد محمد سويلم مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، وبالتنسيق مع مكتب مصايد الزقازيق، وجهاز شئون البيئة، ومديرية الزراعة، وهندسة ري شرق بلبيس، ومجلس مدينة بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط أربعة مراكب غير مرخصة تستخدم الصيد بالكهرباء، إضافة إلى مراكب منتهية الترخيص، حيث تم التحفظ عليها بمخازن مصايد الزقازيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشار البيان إلى خطورة الصيد بالكهرباء على الثروة السمكية، حيث يؤدي إلى نفوق الأسماك الصغيرة ويضر بصحة الإنسان، فضلًا عن كونه مخالفًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في إحسان تزكية الحيوان، إذ يتسبب الصعق الكهربائي في شلل تام للأسماك ومضاعفات خطيرة عند استهلاكها.

وناشدت المحافظة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات صيد بالكهرباء عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الخط الساخن 114، أو من خلال الخطوط الأرضية: 055/2303693 – 055/2312540 – 055/2314004.