بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مدارس فى كوم أمبو

أسوان - إيهاب عمران:

يواصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية المكثفة للوقوف على جاهزية المؤسسات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث تفقد مجموعة من المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة كوم أمبو، رافقه خلالها محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم، وطه حسين رئيس المدينة.

وشملت الجولة المرور على مدرسة أحمد عرابى الإبتدائية، ومدرسة السيدة نفيسة الاعدادية بنات، علاوة على مدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية، وحرص محافظ أسوان على حضور تدريب أعضاء هيئة التدريس داخل قاعة المدرسة.

وأكد المحافظ، أن جهود التوعية وثقافة المواطن الأسوانى إنعكست فى حرصهم للتقديم لأبناؤهم بنظام البكالوريا الجديد بنسبة وصلت لنحو 91 % ، وهو الذي يتطلب فى نفس الوقت زيادة التوعية بشأن وضع آلية منظمة ومحكمة للكثافات الطلابية داخل المدارس سواء للطلاب الذين اختاروا نظام الثانوية العامة أو نظام البكالوريا حتى يتسنى توفير مقومات النجاح بالشكل المطلوب، مشدداً على ضرورة تعميم تركيب المراوح الجانبية فى الفصول بدلاً من مراوح السقف، و تكثيف جهود النظافة العامة ، وخاصة داخل دورات المياه.

وأشار إسماعيل كمال إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة ومستمرة لأداء المدارس والهيئات التعليمية، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب والمعلمين على حد سواء، مؤكداً أن هذه الزيارات الميدانية تستهدف الإطمئنان على جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية، وتوافر التجهيزات التعليمية والمعامل، وتطبيق معايير الجودة بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة لأبنائنا الطلاب.