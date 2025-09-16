محافظ أسيوط يشهد توزيع حقائب مدرسية على الطلاب الأولى بالرعاية -صور

براءة وإدانة وعدم قبول.. تفاصيل الحكم على زوج آية عادل من القضاء الأردني

سيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات توزيع حقائب مدرسية متكاملة على الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بقرية النواورة التابعة لمركز البدارى، في إطار مبادرة "توزيع 1000 حقيبة مدرسية بمشتملاتها المكتبية" التي ينفذها مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر البسيطة، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

شارك في الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجدي سليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البدارى، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتضمنت الفعالية فقرات فنية قدمها طلاب مدرستي عمرو بن العاص والزهراء الابتدائية، بالإضافة إلى فقرة إنشاد ديني في مدح السيرة النبوية، وسط تفاعل كبير من الحضور، بعد افتتاح الاحتفال بالنشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وفي كلمته، هنأ المحافظ الحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف وبداية العام الدراسي الجديد، مشيداً بدور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات المجتمعية، مؤكداً استمرار دعمه لهذه الجهود التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في توفير المستلزمات المدرسية مجاناً.

كما أعلن اللواء هشام أبو النصر خلال الفعالية عن إطلاق مبادرة "عودة الطيور المهاجرة"، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع أبناء المحافظة في الخارج، والاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم في دعم جهود التنمية الشاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أعرب المهندس مجدي سليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين عن شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على دعمه المتواصل للأنشطة المجتمعية، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس روح التعاون والتكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلاب، بمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الأمناء، وسط أجواء من البهجة والفرح بين الأطفال وأولياء أمورهم.