تداول 13 ألف طن بضائع و681 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

السويس – حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة بلغ 9 سفن، حيث جرى تداول 13 ألف طن بضائع، و681 شاحنة، و110 سيارات.

كما سجلت الموانئ وصول وسفر 1100 راكب عبر مينائي سفاجا ونويبع، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و305 شاحنات، و72 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و376 شاحنة، و38 سيارة ملاكي.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة ALcudia Express، بينما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن هي: SUPER RISE، ALcudia Express، DRAGON، والحرية، في حين غادرت ثلاث سفن وهي: THOR FUTURE، Belagos Express، وBRIDGE.

كما سجل ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و270 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي: سينا، آور، وآيلة.