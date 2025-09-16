

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كشفت التحقيقات مع المتهم "حازم. ص.م. م"، الشهير بـ"العركي"، الذي ألقي القبض عليه قبل شهر بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، عن اعترافات مثيرة بعد ضبطه بحوزته 50 كيلو جرامًا من مخدر الشابو، وطبنجة، ومبالغ مالية تجاوزت 400 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.

وخلال جلسات التحقيق، أقر المتهم بممارسة نشاط الاتجار في الشابو خلال الفترة من عام 2020 حتى 2022، مؤكدًا أنه قرر التوبة والتوقف عن هذا النشاط بعدما شعر بالذنب لتسببه في إفساد حياة الشباب وخراب بيوت أسر.

وأضاف أنه يمتلك أملاكًا وشركات خارج مصر، وسبق أن بادر بسداد ديون غارمين بلغت نحو 6 ملايين جنيه، فضلًا عن رغبته في التبرع لدعم مستشفى فرشوط المركزي.

كما كشف عن وجود شخص يمني الجنسية ساعده في إدخال صفقات الشابو إلى مصر.