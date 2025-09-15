وادي الحَمرا.. نقوش غامضة وصخور تكشف أسرار صحراء الجلف الكبير (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

في قلب صحراء الجلف الكبير الشاسعة، يقع وادي الحَمرا كأحد أغرب معالم مصر الطبيعية والأثرية. وادٍ بلون الدم، نحتته آلاف السنين، ويحتضن نباتات نادرة ونقوشًا صخرية تحكي قصة الإنسان الأول، مقدمًا نافذة فريدة على ماضٍ كانت فيه الصحراء جنة خضراء.

سجل مفتوح من عصور ما قبل التاريخ

يُعتبر وادي الحَمرا متحفًا طبيعيًا مفتوحًا، حيث يضم ثلاثة مواقع بارزة للنقوش الصخرية التي تحكي قصة مختلفة تمامًا عن الصحراء التي نعرفها اليوم.

حيوانات منقرضة: تحمل الصخور رسومًا لزرافات وغزلان وظباء، وهي حيوانات لم تعد قادرة على العيش في هذه البيئة القاحلة.

حياة بشرية: لا تقتصر النقوش على الحيوانات، بل تشمل رسومًا للإنسان الأول ومحاولاته لاستئناس الحيوانات، مما يدل على وجود حياة مستقرة في عصور ماضية.

دليل على التغير المناخي: يؤكد الخبراء أن هذه النقوش هي من أهم الأدلة على التغير المناخي القديم، حيث تعكس انتقال المنطقة من بيئة مطيرة إلى جفاف مطبق.

واحة نباتية في قلب الجفاف

وعلى الرغم من أن المنطقة تُصنف كواحدة من أشد مناطق مصر جفافًا، إلا أن وادي الحَمرا يتميز بغطاء نباتي لافت للنظر. ويوضح الدكتور تامر رمضان، الخبير البيئي، أن مياه السيول النادرة القادمة من هضبة أبو رأس تتسرب إلى باطن الأرض، لتشكل خزانًا جوفيًا يسمح بنمو:

- أشجار السنط القادرة على تحمل العطش.

- شجيرات الميروة ونباتات الفاغونيا.

- نبات الزِّيلّة الشوكي.

وقد تم إعلان الوادي جزءًا من محمية الجلف الكبير منذ عام 2007، وتخضع زيارته لضوابط صارمة للحفاظ على تراثه الطبيعي والثقافي النادر.

كنز سياحي ينتظر الاستغلال

يرى محمد محسن عبد المنعم، مرشد رحلات السفاري الملقب بـ"ثعلب الصحراء"، أن رحلات السفاري في الجلف الكبير تعد من أغلى وأهم أنواع السياحة الصحراوية في مصر، حيث تستمر لأسبوعين وتتطلب تجهيزات خاصة.

ويضيف أن المنطقة لا يقتصر سحرها على وادي الحمرا فقط، بل تضم كنوزًا أخرى مثل:

- جبل العوينات: يمتد بين مصر وليبيا والسودان، وتغطيه نقوش تعود لإنسان ما قبل التاريخ.

- السيليكا الزجاجية: مادة نادرة تكونت بفعل صدمة نيزكية قبل 28 مليون سنة.

- وادي صورة: يضم كهف السابحين الشهير ورسومات لحيوانات غريبة.

- كهف المستكاوي: يحتوي على أكثر من 2000 نقش ورسم للإنسان الأول.

ويظل وادي الحمرا وجيرانه من المواقع الأثرية والطبيعية شهودًا على أن الصحراء الكبرى كانت يومًا ما جنة خضراء، وكنزًا ينتظر أن يُفتح بشكل منظم أمام العالم.