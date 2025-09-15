اقتصادية قناة السويس تحقق إيرادات قياسية 11.6 مليار جنيه (صور)

إعلان

اقتصادية قناة السويس تحقق إيرادات قياسية 11.6 مليار جنيه

06:29 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
    اقتصادية قناة السويس خلال الإجتماع
    اقتصادية قناة السويس خلال الإجتماع
    اقتصادية قناة السويس خلال الإجتماع
الإسماعيلية - أميرة يوسف:

حققت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات قياسية بلغت 11.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2024-2025، بنسبة نمو 38% عن العام السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي اعتمد الحساب الختامي، وكشف عن نجاح الهيئة في استقطاب 155 مشروعًا جديدًا خلال 14 شهرًا.

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، أن صافي أرباح الهيئة بلغ 8.6 مليارات جنيه، محققًا نموًا بنسبة 51%.

وأشار إلى أن الجهود الترويجية خلال الـ 14 شهرًا الماضية أسفرت عن جذب استثمارات بقيمة 6.3 مليارات دولار، كجزء من إجمالي 334 مشروعًا تم استقطابها خلال 38 شهرًا باستثمارات بلغت 10.4 مليارات دولار.

واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه 5 مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والخدمات اللوجستية، باستثمارات إجمالية تبلغ 155 مليون دولار، من المتوقع أن توفر 5100 فرصة عمل مباشرة في منطقتي القنطرة غرب والسخنة.

ولفت جمال الدين إلى التنوع الكبير في المشروعات الجديدة التي شملت مناطق صناعية جديدة كـ "وادي التكنولوجيا" في سيناء، ومنطقة القنطرة غرب التي استقطبت وحدها 40 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا.

اقتصادية قناة السويس إيرادات قناة السويس وليد جمال الدين صافي أرباح قناة السويس
